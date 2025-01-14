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15:45, 14 января 2025Россия

Раскрыты новые подробности боев в Курской области

Минобороны: Российские войска ударили по 12 бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по 12 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности о ситуации в регионе журналистам сообщили в Минобороны России.

Бои проходили в районах населенных пунктов Черкасское Поречное, Николаево-Дарьино, Малая Локня, Викторовка, Гуево, Ивашковский, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Новая Сорочина, Погребки и Свердликово.

В министерстве подчеркнули, что российские военнослужащие отразили три контратаки украинских войск. В свою очередь ВСУ за сутки лишились более 460 бойцов, а с момента вторжения в Курскую область — до 51 900.

Накануне стало известно, что российским военнослужащим удалось выбить бойцов Вооруженных сил Украины из лесопосадок в Курской области. Уточнялось, что среди ликвидированных оказались как бойцы украинской территориальной обороны, так и иностранные наемники.

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