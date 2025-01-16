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18:57, 16 января 2025Бывший СССР

На Украине усомнились в завершении конфликта и проведении выборов в 2025 году

Депутат Рады Безуглая усомнилась в завершении конфликта в 2025 году
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая усомнилась в завершении конфликта в 2025 году. Об этом она писала в своем Telegram-канале.

«2025. Смотрите, не будет выборов, не будет перемирия», — убеждена депутат. По ее мнению, конфликт будет продолжаться.

Безуглая призналась, что хочет, чтобы ее мнение было ошибочным. Однако, как она утверждает, реальность нужно принимать.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что делает все для завершения конфликта в 2025 году. При этом, как он отметил, условия его окончания должны быть достойными для Киева и всей Европы.

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