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20:51, 16 января 2025Бывший СССР

На западе Украины на ходу загорелся пассажирский поезд

В Ровненской области Украины загорелся пассажирский поезд Здолбунов — Сарны
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «апад Главное»

На западе Украины на ходу загорелся пассажирский поезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Запад Главное».

Инцидент произошел в Ровненской области Украины. Состав следовал по маршруту Здолбунов — Сарны.

«Пожар ликвидирован. При каких обстоятельствах это произошло и есть ли пострадавшие, пока неизвестно», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о возгорании электроподстанции в центре Киева. Пожар произошел рядом с помещением офиса президента Украины Владимира Зеленского. Причиной могли стать перегрузки в сети после массированной ракетной атаки.

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