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16:47, 16 января 2025Россия

В Минобороны сообщили об уничтожении боевой машины с десантниками ВСУ в Курской области

Минобороны: Российские военные уничтожили в Курской области БМП с десантом ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные уничтожили в Курской области боевую машину пехоты (БМП) с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Как уточнили в оборонном ведомстве, машину противника обнаружили бойцы группировки войск «Север». После того, как российские военные получили разведданные, было принято решение уничтожить технику. Удар нанесли при помощи дрона-камикадзе «Ланцет».

На опубликованных ТАСС кадрах видно, как был нанесен один прицельный удар, за которым последовал взрыв.

«Машина была ликвидирована вместе с десантом ВСУ», — заключили в Минобороны.

Ранее Минобороны показало видео удара артиллерии тульских десантников по ВСУ под Курском. На выложенных кадрах видно, как установка реактивной системы залпового огня «Град» точным залпом накрыла указанный квадрат, уничтожив пехоту противника.

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