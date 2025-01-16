Пластический хирург рассказал об операциях Прилучного

Хирург Лев Соцкий: Актер Павел Прилучный перенес коррекцию формы ушей

Пластический хирург Лев Соцкий заявил, что актер Павел Прилучный скорректировал форму ушей. Об этом специалист рассказал порталу «Страсти».

«Это частая операция, которая помогает улучшить общий баланс черт лица. Она не меняет естественного выражения, а также не требует сложной реабилитации», — уточнил Соцкий.

Эксперт отметил склонность Павла к отекам. По мнению хирурга, это физиологическая особенность актера, с которой сложно бороться даже при правильном уходе. Кроме того, Соцкий считает, что Прилучный не прибегал к иным пластическим операциям или к инъекциям ботулотоксина, чтобы избавиться от морщин.

Ранее дочь певицы Славы Александра Морозова призналась, что в будущем намерена сделать пластику груди. По ее словам, в некоторых случаях хирургические вмешательства необходимы по состоянию здоровья или ради эстетики.