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08:46, 16 января 2025Бывший СССР

Пленный рассказал о приказе ВСУ на подконтрольных территориях ДНР

Пленный Каптур: ВСУ приказали военным ходить в гражданской одежде в Краматорске
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) «Хортица» Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказала военным ходить в мирной одежде в подконтрольном Украине Краматорске в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости заявил командир взвода 33-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ Николай Каптур.

«В Краматорске нам был выдан официальный приказ "Хортицы": не ходить в военной форме, только в гражданском. И передвигаться на машинах только с государственными номерами», — рассказал пленный.

Каптур заявил о приказе ОСГВ «Хортица» по маскировке бойцов ВСУ на подконтрольных территориях ДНР из-за негативного отношения местных жителей. По его словам, после подрыва начальника полигона командование напрямую запретило военным появляться в форме на расстоянии от штабов.

Ранее пленный боец ВСУ Евгений Лубинец признался в расправе над мирным жителем в Курахово в ДНР во время перепалки из-за еды.

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