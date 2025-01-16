Пленный рассказал о приказе ВСУ на подконтрольных территориях ДНР

Пленный Каптур: ВСУ приказали военным ходить в гражданской одежде в Краматорске

Оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) «Хортица» Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказала военным ходить в мирной одежде в подконтрольном Украине Краматорске в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости заявил командир взвода 33-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ Николай Каптур.

«В Краматорске нам был выдан официальный приказ "Хортицы": не ходить в военной форме, только в гражданском. И передвигаться на машинах только с государственными номерами», — рассказал пленный.

Каптур заявил о приказе ОСГВ «Хортица» по маскировке бойцов ВСУ на подконтрольных территориях ДНР из-за негативного отношения местных жителей. По его словам, после подрыва начальника полигона командование напрямую запретило военным появляться в форме на расстоянии от штабов.

Ранее пленный боец ВСУ Евгений Лубинец признался в расправе над мирным жителем в Курахово в ДНР во время перепалки из-за еды.