Украинский военнопленный признался в убийстве мирного жителя из-за еды

Пленный боец ВСУ Лубинец признался в убийстве мирного жителя в ДНР из-за еды

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Лубинец признался в убийстве мирного жителя в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) во время перепалки из-за еды. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам военнопленного, он пошел за едой и водой, после чего один из мирных жителей начал делить еду, забирая себе то, что было вкуснее. Из-за этого началась перепалка, в ходе которой боец ВСУ убил оппонента.

«По моей вине, конечно же, мое оружие было не на предохранителе. Я нажал на спусковой [крючок], раздался выстрел. Человек упал. Пытался помочь, но уже было поздно», — сказал пленный.

Ранее украинский пленный солдат Михаил Дьяченко сообщил, что бойцы ВСУ расправлялись над мирными жителями ДНР. По его словам, во время отступления из населенного пункта Вишневое, расположенного под Селидово, его сослуживцы должны были убивать тех, кто отказывался говорить на украинском языке.