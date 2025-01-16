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12:37, 16 января 2025Бывший СССР

Пленный ВСУ рассказал о лудомании украинских офицеров

Пленный ВСУ рассказал о зависимости от казино украинского офицера
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Пленный пограничник Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о лудомании среди офицеров украинской армии. Его слова передает РИА Новости.

«Случаи были (...) нашего командира, лейтенанта. Он у людей занимал деньги, немалые суммы, и играл в казино в телефоне», — рассказал пленный.

По его словам, лейтенанта перевели на другое направление, а деньги он людям так и не отдал.

20 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете, а также запретил их среди солдат.

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