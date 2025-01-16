Под Москвой девочка лишилась одного органа из-за «непреднамеренного контакта с карандашом»

В Московской области четырехлетняя девочка лишилась глаза в детском саду

В подмосковном Подольске воспитанница детского сада получила тяжелую травму. О случившемся сообщает издание «Регнум» со ссылкой на источник.

Все произошло во время занятия по рисованию. Когда воспитательница отвлеклась на других детей, четырехлетняя россиянка получила травму левого глаза из-за «непреднамеренного контакта с карандашом, находившимся в руке другой воспитанницы», пояснил собеседник издания.

Пострадавшего ребенка госпитализировали, однако спасти орган зрения не удалось. Следственный комитет начал проверку по подозрению в небезопасном оказании услуг сотрудниками дошкольного учреждения.

Ранее похожий случай произошел в Калининграде, где ребенок также травмировал глаз в детском саду. Во время прогулки по территории двое воспитанников столкнулись лбами, в результате чего один из детей наткнулся на ветку. Хирургам удалось сохранить пострадавшему зрение.