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15:43, 16 января 2025Россия

Под Москвой крыса забралась в коляску и покусала младенца

В подмосковном Подольске крыса забралась в коляску и покусала младенца
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В Подольске Московской области крыса пробралась в коляску и покусала младенца. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По его данным, нападение крысы произошло, когда женщина поставила коляску с восьмимесячными двойняшками на втором этаже загородного дома. Их мать планировала, что дети подышат воздухом перед ночным сном.

Женщина вернулась к детям, когда услышала плач одного из них. Она увидела в коляске крысу — животное сразу же спрыгнуло на пол и убежало. У одной девочки мать заметила несколько кровоточащих ран на щеке.

Пострадавшая девочка провела в больнице двое суток. Ее уже выписали домой в стабильном состоянии. Впоследствии выяснилось, что крыса напала на ребенка, потому что была ранена.

Ранее в городе Кохмы Ивановской области на школьницу напала крыса и покусала ее. Во время игры в снежки девочка опустила руку в снег, в этот момент из сугроба выпрыгнула крыса и вцепилась ей в палец.

ЖЗЛ
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