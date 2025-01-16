Политолог отметил важность стратегического партнерства со странами Африки

Политолог Селезнев: Африка стала стратегически важным направлением для России

Для нас принципиально важно утвердить свое присутствие в Африке, тем более что у нас есть очень позитивный опыт сотрудничества с времен Советского Союза, — рассказал «Ленте.ру» доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Павел Селезнев, комментируя итоги переговоров Владимира Путина с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой.

Селезнев также отметил, что Африка — один из ключевых континентов, за который сейчас разворачивается борьба.

«Мы понимаем, что на континенте действуют наши оппоненты — страны Запада, в первую очередь США, Британия и Франция. Их влияние носит военный, экономический и гуманитарный характер. Однако Россия не боится давления, и президент очень четко продвигает эту линию, сохраняя олимпийское спокойствие», — пояснил Селезнев.

По словам политолога, с точки зрения рынка Африка имеет самое молодое и быстрорастущее население с положительной демографией.

«Большое количество граждан африканских стран учились в советских вузах, жили в наших общежитиях, прекрасно владеют русским языком и ностальгируют по тем временам, когда были студентами. Они открыты и готовы развивать отношения и сотрудничество с нами. Многие из них были сильно расстроены, когда Россия ушла из Африки», — добавил Селезнев.

Он выразил уверенность в том, что африканские коллеги искренне надеются на то, что Россия, возвращаясь на континент, будет на нем всерьез и надолго.

«В настоящее время возобновляется сотрудничество в гуманитарной сфере, и растет объем взаимной торговли с африканскими странами, в том числе мы оказываем гуманитарную помощь. Что касается сельского хозяйства и обучения граждан африканских стран, то квота для студентов в российских вузах увеличивается, а русский язык начинает преподаваться в африканских школах наряду с уже распространенными английским, французским, испанским и китайским. Словом, Африка, наряду с Арктикой, является стратегически важным направлением для нас. Это континент, за который разыгрываются значительные события ближайших десятилетий», — заключил Павел Селезнев.