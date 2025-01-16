Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:36, 16 января 2025Россия

Политолог отметил важность стратегического партнерства со странами Африки

Политолог Селезнев: Африка стала стратегически важным направлением для России
Константин Паршин

Для нас принципиально важно утвердить свое присутствие в Африке, тем более что у нас есть очень позитивный опыт сотрудничества с времен Советского Союза, — рассказал «Ленте.ру» доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Павел Селезнев, комментируя итоги переговоров Владимира Путина с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой.

Селезнев также отметил, что Африка — один из ключевых континентов, за который сейчас разворачивается борьба.

«Мы понимаем, что на континенте действуют наши оппоненты — страны Запада, в первую очередь США, Британия и Франция. Их влияние носит военный, экономический и гуманитарный характер. Однако Россия не боится давления, и президент очень четко продвигает эту линию, сохраняя олимпийское спокойствие», — пояснил Селезнев.

По словам политолога, с точки зрения рынка Африка имеет самое молодое и быстрорастущее население с положительной демографией.

«Большое количество граждан африканских стран учились в советских вузах, жили в наших общежитиях, прекрасно владеют русским языком и ностальгируют по тем временам, когда были студентами. Они открыты и готовы развивать отношения и сотрудничество с нами. Многие из них были сильно расстроены, когда Россия ушла из Африки», — добавил Селезнев.

Он выразил уверенность в том, что африканские коллеги искренне надеются на то, что Россия, возвращаясь на континент, будет на нем всерьез и надолго.

«В настоящее время возобновляется сотрудничество в гуманитарной сфере, и растет объем взаимной торговли с африканскими странами, в том числе мы оказываем гуманитарную помощь. Что касается сельского хозяйства и обучения граждан африканских стран, то квота для студентов в российских вузах увеличивается, а русский язык начинает преподаваться в африканских школах наряду с уже распространенными английским, французским, испанским и китайским. Словом, Африка, наряду с Арктикой, является стратегически важным направлением для нас. Это континент, за который разыгрываются значительные события ближайших десятилетий», — заключил Павел Селезнев.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер режиссер и сценарист Дэвид Линч

      «Господь наказывает нас этими HIMARS». Разврат, аборты и педерастия: священник РПЦ винит россиян в ударах ВСУ по городам России

      Стало известно о подписании соглашения по Газе между Израилем и ХАМАС

      В НАТО задумали создать щит против России

      Трамп назначил Сталлоне и Гибсона спецпослами в Голливуде

      Гендиректор Пушкинского музея покинет свой пост

      Отказ выпустить Порошенко с Украины в командировку объяснили

      Кулеба назвал главным желанием окончание конфликта и рыбалку на карася

      Российская волейболистка назвала главные минусы жизни в Италии

      Глава Крыма оценил ситуацию с мазутом на побережье полуострова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше