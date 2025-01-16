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15:21, 16 января 2025Мир

Польская оппозиция обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы президента

Польская партия ПиС обвинила Зеленского во вмешательстве в президентские выборы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Политики из главной оппозиционной польской партии «Право и справедливость» (ПиС) обвинили украинского лидера Владимира Зеленского во вмешательстве в президентские выборы. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что президент Украины накануне посоветовал кандидату от ПиС Каролю Навроцкому, который говорил, что не видит Украину в Евросоюзе и НАТО, «тренироваться, чтобы защищать страну самому с оружием в руках».

«Пусть он [Зеленский] занимается делами Украины, а президента мы выберем сами», — прокомментировал данную ситуацию в эфире радиостанции Wnet экс-премьер и депутат ПиС Матеуш Моравецкий.

Бывший министр образования Польши Пшемыслав Чарнек и член партии ПиС призвали Зеленского извиниться за его слова в адрес Навроцкого. «Мальчик, о чем ты говоришь? Разве ты не помнишь? Не было и не будет украинской армии без Европы, особенно Польши, без нашей помощи вам», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ряд государств-членов НАТО выступают против приема Украины в альянс. По его словам, вопрос членства Украины в блоке возбуждает сомнения и эмоции в некоторых странах.

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