Приставы отобрали у безногого россиянина машину-«инвалидку»

В Красноярском крае приставы забрали у инвалида специальный автомобиль

В Красноярском крае судебные приставы отобрали у инвалида автомобиль, переоборудованный для управления малоподвижными людьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус.Люди».

Россиянин задолжал банку 170 тысяч рублей. Несмотря на получаемую им пенсию приставы решили забрать в счет долга его машину. Таким образом, мужчину лишили возможности передвигаться.

В дело вмешались органы прокуратуры. Надзорное ведомство, к ведению которого отнесен надзор за деятельностью судебных приставов, приостановило продажу автомобиля с торгов. Принявшим решение об изъятии машины должностным лицам вынесли представление.

Ранее судебные приставы наложили взыскание на зарплату участника специальной военной операции. Отправившийся на фронт из Башкирии мужчина сообщил, что две трети его довольствия уходит на покрытие долга по алиментам. В ФССП на это указали, что на долги по алиментам не распространяется норма о приостановке исполнительных производств.