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17:02, 16 января 2025Силовые структуры

Пятерых участников массовых беспорядков в российском аэропорту осудили на длительные сроки

Суд вынес приговор еще 5 участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

Советский районный суд Ставропольского края вынес приговор пятерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

Подсудимые, являющиеся жителями Республики Дагестан, признаны виновными по статьям 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках») и 263.1 УК РФ («Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры»).

Джамал, Вагаб, Вадим, Нажмутдин и Алибек Гаджиевы получили от семи до восьми лет лишения свободы.

Суд установил, что 29 октября 2023 года они в аэропорту «Уйташ» участвовали в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества, на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, прилетевшим в Махачкалу.

В результате погромов было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 миллионов рублей, работа воздушной гавани парализована, рейсы отменены. Пострадали 30 представителей власти, из них 23 получили телесные повреждения.

10 января сообщалось, что четверых участников беспорядков осудили на десять лет.

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