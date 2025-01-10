По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы еще четверых россиян признали виновными

Четыре участника массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы получили срок

Суд признал четырех россиян виновными в участии в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По решению суда, четверо россиян по фамилиям Рабаданов, Раджабов, Рамазанов и Халиков приговорены к десяти годам колонии каждый. Суд установил, что 29 октября 2023 года Илья Пономарев (включен Минюстом в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) устроили провокацию, публикуя в Telegram материалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды к гражданам Израиля у жителей Дагестана.

Результатом стали массовые беспорядки, в ходе которых аэропорту Махачкалы был причинен ущерб на сумму более 24 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база о причастности к совершенным преступлениям 142 лиц. В отношении 135 фигурантов предварительное расследование завершено.

20 декабря участники беспорядков Эльдар Джаякаев, Салим Джангишиев, Загир Джанхуватов, Абакар Джабраилов и Даниял Нурмагомедов получили от 8,5 до 8 лет и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.