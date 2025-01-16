Раскрыты подпольные операции по увеличению пениса

Shot Проверка раскрыл специалистов, проводящих подпольные пластические операции

Проект «Shot Проверка» раскрыл ряд специалистов, проводящих подпольные пластические операции. Подробности опубликованы в Telegram-канале проекта.

Авторы проекта сообщают, что провели расследование, которое раскрыло факты о сомнительных «врачах», делающих операции, но не имеющих лицензий и должной квалификации. Опасные процедуры зачастую проводят в условиях полной антисанитарии, что может привести к фатальным последствиям для пациентов.

Так, рассказывается о лжехирурге Даниле Анисимове, который предлагает операции по увеличению пениса за 40 минут и анальный ботокс. При этом процедуры проходят в съемной квартире. На вопрос авторов о лицензии и квалификации Анисимов показал снимки дипломов на смартфоне.

Также был разобран случай с Татьяной Станкевич, которая без лицензии и необходимого образования проводила сложные операции прямо на дому. Ее пациентки заявляют, что пострадали от осложнений: одна из них чуть не лишилась подвижности век, а другая оказалась в реанимации. Недавно Мосгорсуд отправил Станкевич под арест, найдя у нее незарегистрированные препараты и видео «операций».

Ранее был описан рынок подпольных абортов в России. Они продолжают существовать, несмотря на запрещающее законодательство. Нелегальные аборты делают на любом сроке, однако женщины не получают никаких гарантий.