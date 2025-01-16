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13:05, 16 января 2025Путешествия

Рейс в США задержали из-за ареста приехавшего в аэропорт пьяным пилота

Пилота Southwest Airlines арестовали за вождение в нетрезвом виде в аэропорту
Алина Черненко

Фото: Paul Hennessy / Globallookpress.com

Пилота авиакомпании Southwest Airlines арестовали за вождение в нетрезвом виде в аэропорту Джорджии, США. Подробностями истории поделилось местное издание ABC7 Chicago.

Уточняется, что в среду, 15 января, рейс в Чикаго был задержан на несколько часов из-за того, что сотрудник перевозчика Дэвид Пол Оллсоп приехал в воздушную гавань в пьяном виде за рулем. Его отстранили от работы и предъявили обвинения, а Southwest Airlines пришлось в срочном порядке искать нового пилота.

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«Пассажиров разместили на другие рейсы, и мы принесли им извинения за нарушение их планов путешествия», — заявили в авиакомпании.

Ранее авиакомпания Japan Airlines отменила рейс из-за пилота, который напился и устроил дебош в отеле США. Поведение мужчины вынудило персонал вызвать полицию.

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