Рейс в США задержали из-за ареста приехавшего в аэропорт пьяным пилота

Пилота Southwest Airlines арестовали за вождение в нетрезвом виде в аэропорту

Пилота авиакомпании Southwest Airlines арестовали за вождение в нетрезвом виде в аэропорту Джорджии, США. Подробностями истории поделилось местное издание ABC7 Chicago.

Уточняется, что в среду, 15 января, рейс в Чикаго был задержан на несколько часов из-за того, что сотрудник перевозчика Дэвид Пол Оллсоп приехал в воздушную гавань в пьяном виде за рулем. Его отстранили от работы и предъявили обвинения, а Southwest Airlines пришлось в срочном порядке искать нового пилота.

«Пассажиров разместили на другие рейсы, и мы принесли им извинения за нарушение их планов путешествия», — заявили в авиакомпании.

Ранее авиакомпания Japan Airlines отменила рейс из-за пилота, который напился и устроил дебош в отеле США. Поведение мужчины вынудило персонал вызвать полицию.

