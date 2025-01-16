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11:08, 16 января 2025Экономика

Кофейный бренд Rossiano решили использовать для пива

Российская кофейная компания «Россиано» зарегистрировала бренд Rossiano для пива
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Elevate / Unsplash

Компания «Россиано», ранее добившаяся права на товарный знак Rossiano для производства кофе, получила разрешение использовать его для пива и безалкогольных напитков. Об этом со ссылкой на базу данных Роспатента пишет РБК.

Замруководителя юридической компании «Ваш патент», патентный поверенный и представитель интересов «Россиано» в суде Алексей Робинов подтвердил планы на выпуск пива, но отметил, что еще не решено, когда будет запущено производство.

По его словам, не обязательно сразу выпускать все товары, на которые получено разрешение. В целом «Россиано» планирует обширную линейку продукции под этим знаком.

ООО «Россияно» зарегистрировали в 2016 году, основным видом деятельности была названа оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями. В ноябре 2016 года она подала заявку в Роспатент на регистрацию торговой марки Rossiano.

Ведомство по различным причинам отказывало компании в регистрации марки в течение семи лет. В самой компании связывают эти проблемы с шуткой Дмитрия Медведева, на тот момент (в 2016 году) главы правительства. В ходе Евразийского межправительственного совета он сказал, что кофе американо нужно переименовать в «русиано». После этого сразу несколько компаний решили зарегистрировать товарный знак «Русиано».

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