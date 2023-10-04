Россиянин рассказал о семи годах борьбы за бренд из-за мема с Медведевым

Учредитель компании «Россиано» рассказал о семи годах борьбы за бренд из-за мема

Бренд кофе «Россиано» уже семь лет не может получить право на патент из-за шутки, возникшей в ходе встречи в 2014 году с участием на тот момент российского премьера Дмитрия Медведева, когда было предложено переименовать американо в «русиано». О том, почему «Россиано» продолжает бороться за право регистрации торговой марки, «Ленте.ру» рассказал учредитель компании Сергей Бондарь.

«Мы придумали нейминг "Россиано" в 2014 году, соответственно, в 2016 году зарегистрировали домены, проработали фирменный стиль. Все это произошло за месяц до ситуации, когда на заседании Евразийского межправительственного совета бывший премьер Армении Карен Карапетян в ходе беседы с Дмитрием Медведевым предложил переименовать "американо" в "русиано". Сразу же поднялась волна хайпа и пошел ажиотаж на эту торговую марку, многие крупные компании хотели зарегистрировать такую марку под себя», — рассказал Бондарь.

Он рассказал, что компания подала заявление на регистрацию в Роспатент, однако все эти годы ведомство, по словам собеседника «Ленты.ру», последовательно отвечает отказом под самыми разными предлогами.

«Позднее нам зарегистрировали эту торговую марку, однако за исключением всего, что касается кофе. Мы снова обратились, так как это было несправедливо, мы имеем полное право на владение этой торговой маркой: у нас есть и фирменный стиль, и проработка. Отказ нам аргументировали тем, что название якобы нарушает общественную безопасность», — объяснил учредитель «Россиано».

У нас было много судов. В первый раз нам отказали под предлогом того, что rossiano в переводе с итальянского означает "русский". (...) Через посольство Португалии мы вышли на образовательный центр, который нам предоставил заключение о том, что выводы не соответствуют действительности, и это не служит поводом для отказа в регистрации. Мы очень переживаем, это очень трудно, большой объем работы Сергей Бондарь учредитель компании «Россиано»

Отвечая на вопрос о том, почему представители компании все это время продолжают бороться за право обладания брендом, Бондарь сказал, что «русские не сдаются».

«История изначально принадлежала нам, мы проделали большой объем работы, и опускать руки не в наших правилах. Если посмотреть хронологию дат, то регистрация нами домена и открытие компании произошло за месяц до того совещания с Медведевым. Мы потеряли больше пяти миллионов рублей из-за этой ситуации, а если говорить об инвестициях, которые мы могли привлечь, то речь шла о пяти-шести миллионах долларов», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Мы — первоисточник Сергей Бондарь учредитель компании «Россиано»

В 2014 году на тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в шутку предложил переименовать напиток американо. На тот момент премьер Армении Карен Карапетян продолжил шутку и высказал идею переименовать напиток в «русиано». Фраза стала настолько популярной, что в 2016 году она вошла в топ самых обсуждаемых событий в социальных сетях.