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10:27, 16 января 2025Экономика

Россия поставила Индии рекордное количество древесины

Индийская статслужба: поставки древесины из России выросли в четыре раза
Вячеслав Агапов

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

За октябрь 2024 года Россия поставила Индии рекордное количество древесины. Об этом со ссылкой на данные индийской статслужбы сообщает РИА Новости.

В течение месяца азиатская страна закупила российских древесины и изделий более чем на 6,2 миллиона долларов. В годовом выражении показатель вырос в 3,9 раза, в сравнении с сентябрем — в 3,8 раза.

Октябрьский объем импорта стал максимальным с 2007 года. С начала года покупки древесины и изделий из дерева Нью-Дели у Москвы достигли 26,6 миллиона долларов, в полтора раза больше прошлогодних цифр.

Активнее всего индийцы закупали клееную фанеру (3,1 миллиона долларов) и распиленные лесоматериалы (2,1 миллиона). Помимо них, в азиатскую страны поставляли пиломатериалы (740 тысяч долларов), деревянные столовые приборы (160 тысяч), а также материалы для строительства (50 тысяч) и иные изделия.

В 2024 году суммарные объемы экспорта российской древесины по железной дороге упали на девять процентов год к году. За январь-сентябрь отечественные экспортеры смогли вывезти за рубеж 7,3 миллиона тонн пиломатериалов. Поставки круглого леса за то же время сократились на 18 процентов год к году, до 1,2 миллиона. Подобную динамику объяснили в том числе законодательным ограничением на вывоз древесного сырья.

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