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09:28, 16 января 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали способы распознать ворующих пароли ботов

IT-эксперт Истомин: Боты звонят с неофициальных номеров и делают паузы в словах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Боты, которые пытаются выманить пароль для входа в сервис при двухфакторной аутентификации, часто звонят с неофициальных номеров. Этот и другие способы распознать ворующих личные данные ботов россиянам назвал специалист по информационной безопасности группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин в разговоре с РИА Новости.

Эксперт предупредил, что боты звонят с номера, не совпадающего с официальным контактом сервиса, от лица которого они общаются.

Кроме того, по словам Истомина, в разговоре робот может делать неестественные паузы в словах. В диалоге с ботом, добавил эксперт, слышны роботизированные интонации.

Также, отметил специалист, насторожить пользователя должен звонок якобы от службы поддержки или банка, поступивший сразу после того, как человек зашел в приложение. При этом злоумышленники пытаются вызвать у собеседника панику и требуют срочно продиктовать одноразовый код. Этого, напомнил Истомин, делать нельзя.

Ранее стало известно, что эксперт Игорь Бедеров предупредил россиян, что мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию. Для этого они стали использовать ботов, которые получают доступ ко всем уведомлениям пользователя, в том числе сообщениям с одноразовым кодом.

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