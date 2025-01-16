Россияне положили на депозиты в иностранных банках максимальную сумму

ЦБ: Депозиты россиян в иностранных банках составили 8,71 триллиона рублей

На 1 декабря 2024 года депозиты граждан России в заграничных банках дошли до максимального с 2018 года значения в 8,71 триллиона рублей, или 80 миллиардов долларов. Об этом сообщило Frank Media со ссылкой на Банк России.

Оказалось, что за последний месяц осени 2024 года объем этих депозитов увеличился на триллион рублей, а с начала минувшего года — почти на 33 процента. Впрочем, практически весь этот рост пришелся на курсовую переоценку, так как в ноябре 2024 года рубль просел относительно доллара на 11 процентов, а относительно юаня — на 8,4 процента.

При этом объем наличной валюты на руках у населения за 11 месяцев минувшего года увеличился на 15 процентов, до 10 триллионов рублей. А вот объем наличных рублей сжался с 16,2 до 15 триллионов рублей.

Ранее оказалось, что почти 50 процентов крупнейших российских банков уменьшили ставки по вкладам для населения. Такую динамику объяснили двумя факторами: неизменной ключевой ставкой Банка России, а также удешевлением облигаций федерального займа.