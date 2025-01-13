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18:18, 13 января 2025Экономика

Снижение ставок по банковским вкладам в России объяснили

Экономист Ведев: Банки снижают ставки по вкладам из-за удешевления облигаций
Вячеслав Агапов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Половина крупнейших банков в России снизили ставки по вкладам для населения. Такую тенденцию объяснил экс-замминистра экономики доктор экономических наук Алексей Ведев, его слова приводит «Абзац».

За последнее время ставки по вкладам снизились на один-два процента. Для этого есть две причины — неизменная ключевая ставка Центрального банка России, которая не оправдала ожидания банков об удорожании денег, а также удешевление облигаций федерального займа.

«Бумаги сроком на два года приносят 22 процента годовых, а на год — 18 процентов. Доходность облигаций компаний тоже упала. Банки в такие бумаги активно вкладываются. Зачем им выплачивать по вкладам больше денег, чем они сами получают от купленных облигаций? Банкам не нужны пассивы дороже активов. Исходя из своей экономики, чтобы не быть в минусе, они снижают доходность своих депозитов для населения», — пояснил экономист.

В 2025 году средняя ставка по депозитам достигнет 20-22 процентов, однако, возможно, будут и более привлекательные условия, предположил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его мнению, в 2025 году россияне получат десять триллионов рублей в виде процентов по банковским вкладам, тогда как в минувшем году эта сумма составила около 7-7,5 триллиона.

В Банке России опровергли возможность заморозки вкладов, назвав бессмыслицей предложение «забрать деньги со вкладов, чтобы финансировать экономику», а также указав, что средства, которые компании и граждане положили на депозиты, «и так уже работают в экономике». Глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала разговоры о заморозке вкладов бессмыслицей.

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