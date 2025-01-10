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07:50, 10 января 2025Экономика

Названа средняя ставка по депозитам в 2025 году

Экономист Балынин: Проценты по вкладам принесут россиянам 10 триллионов рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В 2025 году россияне получат десять триллионов рублей в виде процентов по банковским вкладам, тогда как в минувшем году эта сумма составила около 7-7,5 триллиона Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Газета.Ru».

Он напомнил, что на 1 ноября 2024-го объем средств физических лиц на вкладах составил составил 52,6 триллиона рублей.

Как полагает Балынин, в 2025 году средняя ставка по депозитам достигнет 20-22 процентов, однако, возможно что будут и более привлекательные условия. Уже сегодня есть много предложений по 23–25 процентов без каких-либо дополнительных условий.

«В этом случае вкладчик, положивший на депозит 100 тысяч рублей, через год заберет 123–125 тысяч», — констатировал экономист.

Ранее сообщалось, что власти РФ надеются на то, что в 2025 году бюджет получит 251,49 миллиарда рублей от налога на процентные доходы по вкладам. Это в два раза превышает ту сумму, которая планировалась в 2024 году.

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