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15:10, 16 января 2025Силовые структуры

Россиянин разбил бутылку спиртного в магазине и начал угрожать работникам ножом

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего ножом работникам магазина
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего мужчину, который угрожал ножом работникам магазина из-за разбитой бутылки спиртного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке ведомства.

По данным пресс-службы, это произошло в одном из сетевых магазинов на Саянской улице. У администратора возник конфликт с покупателем, который разбил бутылку спиртного и отказался за нее платить. Получив отказ на требование продать ему другую бутылку, мужчина покинул магазин, а затем вернулся с большим кухонным ножом и начал размахивать им перед персоналом.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали агрессивного покупателя. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушителя передали сотрудникам полиции.

Ранее в Барнауле следователи и прокурор выехали в школу для проверки опубликованной в соцсетях информации об ученике, угрожавшем ножом детям.

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