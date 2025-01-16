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12:06, 16 января 2025Силовые структуры

Следователи и прокурор проверят информацию об угрожавшем ножом детям в российской школе

СК и прокурор проверят информацию об ученике, угрожавшем ножом в школе Барнаула
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи и прокурор выехали в школу Барнаула для проверки информации, опубликованной в соцсетях об ученике, угрожавшем ножом детям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в силовых ведомствах.

В управлении Следственного комитета (СК) России по Алтайскому краю пояснили, что доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ («Угроза убийством»), начата в связи с публикацией местной жительницы о противоправных действиях подростка, который 16 января демонстрировал нож и угрожал детям физической расправой. Следователи намерены выяснить все обстоятельства инцидента и привлечь виновных к ответственности. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Также прокурор Алтайского края Антон Герман поручил прокурору Ленинского района Барнаула проверить сообщение вместе с органами системы профилактики и детально разобраться в ситуации.

Как сообщает РИА Новости, в школе №126 ученик девятого класса якобы рассылает детям угрозы, а одному ребенку приставил к животу нож.

15 января ЧП произошло в школе №47 в Московском районе Рязани. 14-летний подросток выстрелил мальчику в голову из травматического пистолета. Позже выяснилось, что оружие оказалось игрушкой, купленной на маркетплейсе за 400 рублей.

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