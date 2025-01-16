Россиянка обстреляла машину обрызгавшего ее водителя

В Красноярске женщина обстреляла машину обрызгавшего ее водителя

В Красноярске 21-летняя местная жительница обстреляла чужую машину, так как водитель ее обрызгал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, женщина ехала на пассажирском сиденье с открытым окном. Мимо по луже проехала Toyota и залила ее. Из мести обвиняемая достала из сумки пневматический пистолет и расстреляла авто обидчика. Ущерб составил 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Россиянка находится под подпиской о невыезде.

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