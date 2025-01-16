Россиянку уволили после шутки о главе региона

Жительницу Ингушетии уволили после шутки о главе региона

Жительница Ингушетии осталась без работы после шутки о главе региона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Россиянка работала в местной телекомпании. Она снялась в рекламном ролике кафе, по сюжету которого недовольная клиентка требует позвать администратора. Девушка отвечает, что посетительница может жаловаться хоть главе региона. При этом в самом ролике, который ведется на ингушском языке, фамилия руководителя республики Махмуд-Али Калиматова не упоминается.

Через три дня после премьеры ролика женщина узнала об увольнении. По предварительным данным, ее слова были истолкованы как подрывающие авторитет главы Ингушетии. Лишившаяся работы россиянка и ее бывший работодатель комментировать ситуацию отказались.

Ранее в Петербурге парикмахера уволили после драки с коллегой. Выяснилось, что женщины не сошлись в политических взглядах.