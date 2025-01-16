Российская волейболистка назвала главные минусы жизни в Италии

Волейболистка Капралова назвала минусом жизни в Италии время работы магазинов

Российская волейболистка Анастасия Капралова, выступающая за итальянский «Кунео», назвала главные минусы жизни в стране. Ее слова приводит «Чемпионат».

Спортсменка выделила время работы магазинов. «Они могут работать четыре часа в сутки. Проблема в том, что по Google-картам это не отследишь. И если хочешь узнать, работает магазин или нет, тебе нужно подойти к нему и посмотреть часы работы», — заявила Капралова.

Она также отметила непунктуальность и медлительность итальянцев. «Например, если встреча в 10, то это будет в 10:15. И простые мероприятия, как ужин, могут растянуться на три часа», — рассказала волейболистка.

20-летняя Капралова в сентябре 2023 года перешла из калининградского «Локомотива» в итальянскую «Новару», а в мае прошлого года стала игроком «Кунео». В составе молодежной сборной России волейболистка выиграла чемпионат мира 2021 года.