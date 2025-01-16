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10:44, 16 января 2025Россия

Российский депутат порассуждал о стрельбе ради удовольствия в зоне СВО

Депутат закса Петербурга Зинчук: Пострелять для удовольствия можно в зоне СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Депутат Алексей Зинчук

Пострелять для удовольствия можно в зоне проведения специальной военной операции (СВО), а не на охоте. Об этом заявил депутат законодательного собрания (закс) Санкт-Петербурга Алексей Зинчук. Видео выступления в ходе обсуждения проекта закона об обязательном тестировании для охотников Зинчук разместил в Telegram.

Во время выступления Зинчук заявил, что охота как явление для XXI века является отклонением и, по его мнению, всем охотникам, которые стреляют в животных ради удовольствия, следует провериться у психиатра. При этом парламентарий заявил, что еще одним местом для стрельбы ради удовольствия может стать зона боевых действий.

«Для удовольствия хотите пострелять, едьте, пожалуйста, у нас есть зона соприкосновения, зона СВО», — заявил Зинчук (лексика депутата сохранена).

Коллега Зинчука по заксу Всеволод Беликов возмутился заявлением парламентария, однако его внимание привлекло не высказывание об СВО, а отношение к охоте. По мнению Беликова, охотники дали бы Зинчуку подзатыльник.

Ранее российский чиновник пожаловался на запах из гробов бойцов СВО. Он добавил, что не обязан встречаться с родственниками бойцов.

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