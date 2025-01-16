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17:59, 16 января 2025Силовые структуры

Российский подросток напал на воспитанника детдома с ножом и оказался в психбольнице

На Урале ударивший ножом воспитанника детдома подросток оказался в психбольнице
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

Подросток, который напал с ножом на воспитанника детского дома в Челябинске, оказался в психиатрической больнице. Об этом сообщает «74.ru» со ссылкой на источник.

Юношу поместили под интенсивное наблюдение специалистов. Мера пресечения ему пока не избиралась.

Нападение на 16-летнего воспитанника произошло в детском доме на улице Солнечной 14 января. Подросток напал на юношу, который часто над ним подшучивал, и ранил его ножом в грудь.

Как уточнили «Ленте.ру» в следственном управлении Следственного комитета России по Челябинской области, сейчас в отношении 15-летнего нападавшего возбуждено уголовное дело по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Жизни потерпевшего ничего не угрожает.

Ранее в Москве сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего мужчину, который угрожал ножом работникам магазина из-за разбитой бутылки спиртного.

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