Российский подросток напал на воспитанника детдома с ножом и оказался в психбольнице

На Урале ударивший ножом воспитанника детдома подросток оказался в психбольнице

Подросток, который напал с ножом на воспитанника детского дома в Челябинске, оказался в психиатрической больнице. Об этом сообщает «74.ru» со ссылкой на источник.

Юношу поместили под интенсивное наблюдение специалистов. Мера пресечения ему пока не избиралась.

Нападение на 16-летнего воспитанника произошло в детском доме на улице Солнечной 14 января. Подросток напал на юношу, который часто над ним подшучивал, и ранил его ножом в грудь.

Как уточнили «Ленте.ру» в следственном управлении Следственного комитета России по Челябинской области, сейчас в отношении 15-летнего нападавшего возбуждено уголовное дело по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Жизни потерпевшего ничего не угрожает.

Ранее в Москве сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего мужчину, который угрожал ножом работникам магазина из-за разбитой бутылки спиртного.