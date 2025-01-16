Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:01, 16 января 2025Силовые структуры

Российский тренер по боксу оказался подозреваемым в создании ОПГ из 2000-х

Тренера по боксу заподозрили в создании ОПГ для хищения машин в Хабаровске
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Сотрудники полиции задержали тренера по боксу из красноярского спортивного клуба, который оказался подозреваемым в организации преступного сообщества (ОПГ) из 2000-х годов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина находился в международном розыске 13 лет.

По версии следствия, созданная им ОПГ похищала автомобили на территории Хабаровска. Для этого злоумышленники с помощью сканера отключали охранную сигнализацию, а затем запускали двигатель и перегоняли похищенную машину в отстойник. Далее полученные преступным путем машины либо возвращались законным владельцам за выкуп, либо продавались.

Всего потерпевшими по делу проходит 31 человек. Общая сумма ущерба превысила 5,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Норильске перед судом предстанет 54-летний местный житель за расправу над управляющим рестораном, совершенную в составе ОПГ 23 года назад.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп хочет ослабить санкции против России. На что он еще готов ради мира на Украине?

      ВСУ атаковали еще два населенных пункта в российском регионе

      В Киеве рассказали об ожидании встречи Зеленского и Трампа

      Жена шефа Ивлева раскрыла вес после похудения на кадрах в бикини

      Медведев проиграл 121-й ракетке мира во втором круге Australian Open

      Завербованный украинским легионом трансгендер задержан за подготовку терактов в России

      Российские УК предложили лишать лицензии за плохую уборку снега

      Российский тренер по боксу оказался подозреваемым в создании ОПГ из 2000-х

      Следователи завершили расследование дела о растрате в отношении экс-депутата Госдумы

      Цена одного драгоценного металла достигла максимума с середины декабря

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше