Российский тренер по боксу оказался подозреваемым в создании ОПГ из 2000-х

Тренера по боксу заподозрили в создании ОПГ для хищения машин в Хабаровске

Сотрудники полиции задержали тренера по боксу из красноярского спортивного клуба, который оказался подозреваемым в организации преступного сообщества (ОПГ) из 2000-х годов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина находился в международном розыске 13 лет.

По версии следствия, созданная им ОПГ похищала автомобили на территории Хабаровска. Для этого злоумышленники с помощью сканера отключали охранную сигнализацию, а затем запускали двигатель и перегоняли похищенную машину в отстойник. Далее полученные преступным путем машины либо возвращались законным владельцам за выкуп, либо продавались.

Всего потерпевшими по делу проходит 31 человек. Общая сумма ущерба превысила 5,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Норильске перед судом предстанет 54-летний местный житель за расправу над управляющим рестораном, совершенную в составе ОПГ 23 года назад.