Стало известно о начале боев за еще один населенный пункт в ДНР

Марочко: Начались бои за Ямполовку в ДНР

После взятия российскими военными населенного пункта Терны начались бои за село Ямполовка, расположенное северо-западнее Кременной в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«После освобождения населенного пункта Терны ВС РФ продолжили развивать успех по направлению населенных пунктов Колодязи и Ямполовка. Основные усилия за истекшие сутки были направлены на уничтожение разрозненных отрядов украинских боевиков и артподготовку к штурму у Ямполовки», — написал он.

По словам бывшего военного, действия бойцов Вооруженных сил Украины свидетельствуют об их деморализации и усталости. Как стало известно, на данном участке было зафиксировано самовольное оставление позиций украинскими военными. Кроме того, отмечается передислокация подразделений армии Украины, что может быть связано с нехваткой личного состава на этом участке.

Ранее Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил России улучшили свое тактическое положение на юго-западе от населенного пункта Кременная. По его словам, российским военным удалось выровнять положение боевых порядков на участке протяженностью шесть километров.