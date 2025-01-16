Торговец из Турции назвал национальность худших туристов

Российский тревел-блогер и путешественник пообщался с торговцем в Турции, который назвал ему национальность худших туристов. Об этом россиянин рассказал в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

Владелец посудной лавки в Аланье заявил, что хуже всех ведут себя отдыхающие из Израиля. По его словам, эти люди — настоящие профессионалы в том, чтобы выводить из себя.

«Одна женщина выбрала набор чайных чашек и начала с того, что "здесь все должно быть дешевле", — добавил он. — Она предложила невообразимо смешную цену, просто ниже плинтуса. Я отказался. Тогда она начала рассказывать, что у нее много друзей, и если я дам ей хорошую скидку, она приведет их ко мне».

Турок отметил, что уже был готов продать израильтянке все за копейки, лишь бы она ушла, но та продолжила давить. «Тут я уже не выдержал и сказал ей прямо, что это уже слишком: "Зайди в соседний магазин, может, там согласятся". Она фыркнула и ушла», — продолжил он.

Житель Турции подчеркнул, что торговаться — это нормально, но в этом процессе есть определенные правила. «Нельзя начинать с абсурдной цены, — пояснил он. — Если товар стоит тысячу, не предлагай двести. Это обижает. Нельзя угрожать, оскорблять. И самое главное — нельзя торговаться, если ты не собираешься покупать. Это обман».

Ранее этот же тревел-блогер раскрыл национальность самых нелюбимых во всех странах туристов — ими оказались китайцы. Автор заметил, что они фотографируют все подряд, иногда даже других людей без их разрешения.