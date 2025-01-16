Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 16 января 2025Путешествия

Торговец из Турции назвал национальность худших туристов

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Francisco Seco / AP

Российский тревел-блогер и путешественник пообщался с торговцем в Турции, который назвал ему национальность худших туристов. Об этом россиянин рассказал в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

Владелец посудной лавки в Аланье заявил, что хуже всех ведут себя отдыхающие из Израиля. По его словам, эти люди — настоящие профессионалы в том, чтобы выводить из себя.

Материалы по теме:
«Не хочется говорить по-русски» Как события на Украине повлияли на жизнь российских студентов в Европе и США
«Не хочется говорить по-русски»Как события на Украине повлияли на жизнь российских студентов в Европе и США
7 марта 2022
«Лучше, чем Сочи» Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
«Лучше, чем Сочи»Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
12 июня 2021

«Одна женщина выбрала набор чайных чашек и начала с того, что "здесь все должно быть дешевле", — добавил он. — Она предложила невообразимо смешную цену, просто ниже плинтуса. Я отказался. Тогда она начала рассказывать, что у нее много друзей, и если я дам ей хорошую скидку, она приведет их ко мне».

Турок отметил, что уже был готов продать израильтянке все за копейки, лишь бы она ушла, но та продолжила давить. «Тут я уже не выдержал и сказал ей прямо, что это уже слишком: "Зайди в соседний магазин, может, там согласятся". Она фыркнула и ушла», — продолжил он.

Житель Турции подчеркнул, что торговаться — это нормально, но в этом процессе есть определенные правила. «Нельзя начинать с абсурдной цены, — пояснил он. — Если товар стоит тысячу, не предлагай двести. Это обижает. Нельзя угрожать, оскорблять. И самое главное — нельзя торговаться, если ты не собираешься покупать. Это обман».

Ранее этот же тревел-блогер раскрыл национальность самых нелюбимых во всех странах туристов — ими оказались китайцы. Автор заметил, что они фотографируют все подряд, иногда даже других людей без их разрешения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в Газе с 19 января. Какие этапы включены в соглашение?

      В США заявили о возможном ответе Канады Трампу

      Угрозу атаки БПЛА объявили в российском регионе

      Количество жертв поддельного алкоголя в Стамбуле возросло

      ФСБ обнародовала показания повесившего 120 человек палача вермахта

      В России дело о пропавших при вторжении ВСУ отправили в неработающий отдел полиции Суджи

      Порошенко указал на проблемы в коммуникации Трампа и Зеленского

      В Белом доме оценили роль команды Трампа в достижении сделки по Газе

      Байден резко ответил на вопрос о Трампе

      Британия и Франция начали тайно обсуждать отправку своих войск на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше