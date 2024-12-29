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07:45, 29 декабря 2024Путешествия

Российский тревел-блогер назвал национальность самых нелюбимых во всех странах туристов

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jo Panuwat D / Shutterstock / Fotodom  

Российский тревел-блогер назвал национальность самых нелюбимых во всех странах туристов. Своей историей он поделился в личном блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, речь идет о китайцах, манеры которых вызывают неоднозначные эмоции. Во-первых, они фотографируют все подряд, иногда даже других людей без их разрешения. Кроме того, китайцы громко разговаривают и не обращают внимания на всех вокруг.

«Одна из главных претензий к китайским туристам — это их непонимание или игнорирование местных культурных норм. Например, в Таиланде, где принято снимать обувь перед входом в храм, китайцы часто игнорируют это правило», — заметил блогер.

Еще одной проблемой туристов из Китая является привычка мусорить. Также они не соблюдают личные границы, заключил автор.

Ранее этот же блогер побывал в Гонконге и описал поведение китайцев в этом городе фразой «это просто мрак». Он пояснил, что в Китае долгие годы был жесткий дефицит ресурсов, и чтобы выжить, приходилось «пробиваться вперед любой ценой». С его точки зрения, эта привычка закрепилась в поколениях.

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