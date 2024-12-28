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07:30, 28 декабря 2024Путешествия

Россиянин описал поведение китайцев в Гонконге фразой «это просто мрак»

Алина Черненко

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Российский путешественник побывал в Гонконге и описал поведение китайцев в этом городе фразой «это просто мрак». Своей историей он поделился в личном блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что однажды он пришел позавтракать на фудкорт и занял очередь, чтобы сделать заказ. Внезапно уже почти у кассы пожилой китаец встал перед ним, «как будто это его законное место».

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«Я смотрю на него, он на меня вообще не смотрит. Никакого чувства вины. Ноль смущения. На его лице абсолютное спокойствие. Как будто все идет, как и должно», — возмутился россиянин.

Путешественник указал на людей в очереди и объяснил китайцу, что ему следовало бы встать в конец, но тот лишь кивнул и остался на своем месте.

«Я от такой наглости, конечно, сильно удивился, но не стал начинать скандал. Все-таки человек в два раза старше, я гость в его стране — ладно уж, потерплю. Тем более, очередь шла быстро», — признался Кутовой.

Блогер добавил, что не в первый раз столкнулся с таким поведением жителей Поднебесной. Ранее подобное произошло на его глазах в Лаосе, когда китайская туристка «вклинилась» прямо перед путешественницей из Франции в очереди на посадку в поезд. Правда, европейка все же обязала ее уйти в самый конец.

«Оказывается, китайцы часто стараются "выиграть" место в очереди. Для нас это кажется полной невоспитанностью и наглостью, началом конфликта. Но в их культуре это, скорее всего, даже не рассматривается как что-то плохое», — предположил автор.

Он пояснил, что в Китае долгие годы был жесткий дефицит ресурсов, и чтобы выжить, приходилось «пробиваться вперед любой ценой». С его точки зрения, эта привычка закрепилась в поколениях.

Ранее этот же тревел-блогер пожил в хостеле Гонконга с китайцами и признался, что убедился в худших стереотипах о них. По словам россиянина, они постоянно «громко сморкались, отрыгивали, отхаркивали и всячески шумели».

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