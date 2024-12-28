Россиянин описал поведение китайцев в Гонконге фразой «это просто мрак»

Российский путешественник побывал в Гонконге и описал поведение китайцев в этом городе фразой «это просто мрак». Своей историей он поделился в личном блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что однажды он пришел позавтракать на фудкорт и занял очередь, чтобы сделать заказ. Внезапно уже почти у кассы пожилой китаец встал перед ним, «как будто это его законное место».

«Я смотрю на него, он на меня вообще не смотрит. Никакого чувства вины. Ноль смущения. На его лице абсолютное спокойствие. Как будто все идет, как и должно», — возмутился россиянин.

Путешественник указал на людей в очереди и объяснил китайцу, что ему следовало бы встать в конец, но тот лишь кивнул и остался на своем месте.

«Я от такой наглости, конечно, сильно удивился, но не стал начинать скандал. Все-таки человек в два раза старше, я гость в его стране — ладно уж, потерплю. Тем более, очередь шла быстро», — признался Кутовой.

Блогер добавил, что не в первый раз столкнулся с таким поведением жителей Поднебесной. Ранее подобное произошло на его глазах в Лаосе, когда китайская туристка «вклинилась» прямо перед путешественницей из Франции в очереди на посадку в поезд. Правда, европейка все же обязала ее уйти в самый конец.

«Оказывается, китайцы часто стараются "выиграть" место в очереди. Для нас это кажется полной невоспитанностью и наглостью, началом конфликта. Но в их культуре это, скорее всего, даже не рассматривается как что-то плохое», — предположил автор.

Он пояснил, что в Китае долгие годы был жесткий дефицит ресурсов, и чтобы выжить, приходилось «пробиваться вперед любой ценой». С его точки зрения, эта привычка закрепилась в поколениях.

Ранее этот же тревел-блогер пожил в хостеле Гонконга с китайцами и признался, что убедился в худших стереотипах о них. По словам россиянина, они постоянно «громко сморкались, отрыгивали, отхаркивали и всячески шумели».