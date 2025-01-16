Требования России на переговорах с Трампом по Украине раскрыли

Bloomberg: РФ потребует сохранить за собой до 20 процентов территорий Украины

Россия на будущих мирных переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом потребует сохранить за собой до 20 процентов территорий Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

«Условия России включают сохранение как минимум фактического контроля над почти 20 процентами территории Украины», — пишет агентство.

Другим требованием российской стороны, указали собеседники Bloomberg, станет отказ Украины от вступления в НАТО и ограничение военного потенциала украинской армии. При этом Москва настоит, чтобы поставляемое Киеву западными союзниками оружие никогда не использовалось против России.

Ранее американский журнал The American Conservative обвинил США в срыве мирных переговоров между Россией и Украиной.