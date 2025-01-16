Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:25, 16 января 2025Мир

Требования России на переговорах с Трампом по Украине раскрыли

Bloomberg: РФ потребует сохранить за собой до 20 процентов территорий Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Россия на будущих мирных переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом потребует сохранить за собой до 20 процентов территорий Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

«Условия России включают сохранение как минимум фактического контроля над почти 20 процентами территории Украины», — пишет агентство.

Материалы по теме:
Не договоримся. Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
Не договоримся.Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
20 апреля 2022
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023

Другим требованием российской стороны, указали собеседники Bloomberg, станет отказ Украины от вступления в НАТО и ограничение военного потенциала украинской армии. При этом Москва настоит, чтобы поставляемое Киеву западными союзниками оружие никогда не использовалось против России.

Ранее американский журнал The American Conservative обвинил США в срыве мирных переговоров между Россией и Украиной.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности атаки беспилотников ВСУ на Воронежскую область. Большая часть БПЛА летела к нефтебазе

      В российском регионе задержали бывшего главу района по подозрению в мошенничестве

      Мужчина впервые поучаствовал в лотерее благодаря отцу и выиграл 513 миллионов рублей

      Зеленский пожаловался на неоснащенность почти половины подразделений ВСУ

      Лукашенко отказался отдавать государству «Минск»

      В России захотели ввести в Госдуму больше депутатов из Чечни

      Найдена старейшая трехмерная карта

      В аэропорту Москвы мужчина избил сотрудника авиакомпании и сломал ему нос

      Собчак снялась без бюстгальтера в откровенном платье

      В российском городе после атаки дронов откроют 80 новых укрытий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше