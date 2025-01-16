Цена одного драгоценного металла достигла максимума с середины декабря

Стоимость золота на бирже Comex превысила 2750 долларов впервые с 12 декабря

В ходе торгов в четверг, 16 января, стоимость тройской унции золота превысила отметку в 2750 долларов впервые с 12 декабря 2024 года. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

Ближе к 18:45 по московскому времени котировки драгоценного металла достигли уровня в 2750,5 доллара за унцию. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 1,2 процента, или примерно 32,5 доллара.

Ранее аналитики Всемирного совета по золоту (WGC) спрогнозировали, что в 2025-м динамика удорожания драгоценного металла будет медленнее в сравнении с прошлогодними рекордными темпами. Увеличение биржевых котировок, как полагают эксперты, будет сдерживать ряд факторов, включая высокую инфляцию и усиление торговых противостояний в мире на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа.

Его протекционистская экономическая политика, подразумевающая введение импортных пошлин на иностранные товары, может вызвать нервозность у инвесторов, утверждают в WGC. По мнению главного аналитика ПСБ Алексея Головинова, сдерживать темпы удорожания драгоценного металла в 2025 году будет и укрепление доллара. Высокий курс американской валюты, пояснил он, является негативным фактором для котировок золота, так как этот фактор снижает доступность сырья за пределами США.