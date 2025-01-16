Укравшие 470 тонн топлива из нефтепровода получили до пяти лет колонии

В Ульяновской области суд вынес приговор по делу о хищении 470 тонн топлива

В Ульяновской области суд вынес приговор пяти членам оранизованной преступной группировки (ОПГ) за хищения 470 тонн топлива из магистрального нефтепродуктопровода. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Осужденные признаны виновным по пунктам «а,б» части 4 статьи 158 («Кража, совершенная из нефтепродуктопровода, организованной группой, в особо крупном размере») и пунктам «а,б» части 4 статьи 215.3 («Повреждение нефтепродуктопровода, которое могло повлечь нарушение его нормальной работы и было совершено из корыстных побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении магистральных трубопроводов») УК РФ. Они получили от трех до пяти лет колонии общего режима. С россиян также будет взыскан ущерб, причиненный их действиями.

По данным ведомства, сообщники незаконно подключились к нефтепроводу и похитили дизельное топливо. Ущерб компании «Транснефть-Дружба» превысил 19,7 миллиона рублей.

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