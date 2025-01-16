Умер режиссер Дэвид Линч

Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер 16 января в возрасте 78 лет. Об этом сообщило издание Variety. Его семья подтвердила смерть Линча в социальных сетях. «В мире большая дыра теперь, когда его больше нет с нами. Но, как он сказал бы: "Следите за пончиком, а не за дыркой".», — написали близкие режиссера.

Причина смерти Линча пока не раскрывается. Режиссер тяжело болел

Причина смерти Дэвида Линча пока неизвестна, но в ноябре 2024 года культовый кинематографист рассказал о том, что из-за эмфиземы привязан к дому, по которому передвигается в кислородной маске.

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Режиссер признался, что не жалеет о том, что курил на протяжении семидесяти лет. Он считал никотиновую зависимость важной частью своего образа жизни и публичного имиджа. Эмфизему у Линча диагностировали еще в 2020-м году, однако и после этого Дэвид курил еще два года, хотя и признавался, что болезнь не дает ему продолжать полноценную работу над новыми проектами.

Карьера Дэвида Линча длилась более полувека

Первые экспериментальные короткометражки Линч снял еще в первой половине семидесятых: «Шестеро заболевают», «Бабушка» и другие. В 1976 году вышел его полнометражный дебют «Голова-ластик» — сюрреалистический фильм, который быстро стал культовым. Среди его поклонников был сам Стэнли Кубрик. Вскоре молодого режиссера взяли в оборот крупные студии. В качестве наемного постановщика он снял «Человека-слона» — фильм получил восемь номинаций на премию «Оскар», но не взял ни одной статуэтки. Следующей работой Линча стала первая экранизация «Дюны» Фрэнка Херберта.

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В восьмидесятые Линч вернулся к авторским проектам, но уже располагая большими, чем в начале карьеры бюджетами и возможностями. Этими фильмами стали «Синий бархат» и «Дикие сердцем» — два психоделических триллера, которые принесли режиссеру всемирную культовую славу. «Дикие сердцем» были удостоены Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. В 1990 году на телеэкраны вышел «Твин Пикс» — авторский сериал Линча, его самая известная и популярная работа. Поначалу рейтинги «Твин Пикса» были высокими, но из-за их резкого падения съемки были свернуты, а сюжет оборвался на полуслове, положив начало слухам о продолжении.

Тем не менее девяностые стали для Линча невероятно продуктивной эпохой. В это десятилетие вышли «Шоссе в никуда» и приквел «Твин Пикс» с подзаголовком «Сквозь огонь». Одну из главных ролей в фильме сыграл Дэвид Боуи, а саундтрек «Шоссе в никуда» стал свидетельством безупречного музыкального вкуса режиссера. В 1999-м на экраны вышла «Простая история», которая оставила фанатов и критиков в недоумении своей нехарактерной для Линча реалистичностью. На рубеже тысячелетий режиссер задумал еще один сериал, который из-за производственных сложностей был превращен в полнометражный фильм «Малхолланд драйв». За эту работу Линч удостоился в Каннах приза за лучшую режиссуру.

В XXI веке Линч возродил «Твин Пикс» и занялся музыкальной карьерой

В 2006 году на Венецианском кинофестивале состоялась премьера «Внутренней империи» — последнего полнометражного фильма в карьере Линча. Режиссер также активно занялся съемками клипов — его клиентами были Моби, Nine Inch Nails, Interpol и многие другие. В 2001-м он совместно со звукоинженером Джоном Неффом записал альбом индустриального блюза под названием BlueBob, а спустя десять лет выпустил уже сольную пластинку Crazy Clown Time. Еще через два года увидел свет альбом Линча под названием The Big Dream.

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В 2017-м году возникла новая волна слухов о том, что в работе находится третий сезон «Твин Пикса». На этот раз они оказались правдивыми: возвращение шоу состоялось на Каннском кинофестивале и было встречено овациями. Сериал стал финальным полноценным проектом Линча.

В последние годы жизни режиссер регулярно выпускал на своем YouTube-канале короткие видео, в которых читал прогноз погоды — и которые стали культовыми для его поклонников. Кроме того, он записал два альбома с певицей Кристой Белл, которая появлялась и в третьем сезоне «Твин Пикса». Их последняя пластинка под названием Cellophane Memories увидела свет в августе прошлого года.