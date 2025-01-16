В Госдуму внесут разрешающий выплату неистраченного маткапилата проект

В ГД внесут проект, разрешающий выплатить до ₽20 тыс. неистраченного маткапилата

16 января в Госдуму внесут законопроект, который разрешает выплату неистраченных остатков материнского капитала до 20 тысяч рублей. С соответствующим документом ознакомился ТАСС.

В августе прошлого года президентом РФ Владимиром Путиным был подписан закон, позволяющий выплачивать до 10 тысяч рублей неистраченных остатков соцвыплаты. Он аргументировал это тем, что после того, как граждане расходуют основную часть маткапитала, остается небольшая доля, с которой ничего нельзя сделать.

«Предлагается внести изменения в федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", согласно которым остаток средств семейного капитала, который семьи, имеющие детей, вправе получить в виде единовременной выплаты, увеличивается с 10 до 20 тысяч рублей», — указано в пояснительной записке.

Обоснованием для увеличения допустимой суммы выплаты остатка парламентари называют резкий рост цен на многие товары и услуги, в частности, на отдых, школьную форму и принадлежности.

Ранее стало известно, что аферисты в России стали массово присваивать детские выплаты. По данным МВД, зафиксировано 708 фактов регистрации в отделах ЗАГС детей, якобы рожденных вне медучреждений, по каждому из которых 631 женщина получила соцпособия или маткапитал в 59 российских регионах.