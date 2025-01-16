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13:39, 16 января 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о планах активного вооружения Украины после окончания конфликта

Депутат Рады Гетманцев заявил о планах перевооружения Украины после конфликта
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

Украина после окончания боевых действий и урегулирования конфликта планирует тратить значительные средства на перевооружение и развитие собственных оборонных производств. Такое заявление сделал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает ТАСС.

«Нам нужно будет гораздо больше оружия, чем мы должны сейчас или рассчитываем получить в ближайшее время от союзников», — рассказал Гетманцев. По его словам, Украине еще очень долго нужно будет инвестировать огромные средства в оборону.

Он рассказал, что в 2023 году военные расходы составили 40,5 процента ВВП и могут уменьшиться после окончания конфликта, но без резкого сокращения. Киев, как заявил Гетманцев, планирует направить значительные средства на развитие собственного военно-промышленного комплекса и закупку иностранной техники.

Ранее Гетманцев рассказал об условиях, которые МВФ по итогам последней ревизии выполнения Украиной обязательств по программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) добавил Киеву для продолжения финансирования.

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