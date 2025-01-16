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18:00, 16 января 2025Россия

В России отреагировали на слова Зеленского о составе участников мирных переговоров

Депутат Журова сравнила с группой поддержки участие Европы в мирных переговорах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Идея президента Украины Владимира Зеленского пригласить на мирные переговоры с Россией представителей стран Европы выглядит как желание видеть группу поддержки, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась об инициативе политика.

Вообще переговоры — это наши взаимоотношения, но, если Зеленскому нужна группа поддержки...

Светлана Журовадепутат Госдумы

«Вопрос, кто будет этой группой поддержки. Там же каждый из президентов — и [президент Франции Эммануэль] Макрон, и [канцлер Германии Олаф] Шольц, и [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган на разных этапах говорили, что они готовы быть третейскими судьями, присутствовать даже на этих переговорах и делать все, чтобы они состоялись. Поэтому в принципе в этом ничего нет такого, если это будет на уровне президентов, но нужна, грубо говоря, поддержка ему, потому что [президент России] Владимир Путин всем озвучил, что мы ждем от этих переговоров, поэтому вряд ли там что-то новое появится» — объяснила депутат

Как заявил Владимир Зеленский, на переговорах о завершении конфликта на территории Украины должны присутствовать представители Европы. «Я не могу сегодня спрогнозировать, какой будущий стол переговоров. Потому что он будет зависеть не только от Украины. (...) В разговоре с Соединенными Штатами Америки я всегда говорю, что Украина — часть Евросоюза в будущем, а это значит, что Европа должна быть представлена за столом переговоров», — объяснил он.

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