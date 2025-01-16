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08:11, 16 января 2025Россия

В России ребенка насмерть засыпало снегом в овраге во время игры

В Красноярском крае ребенка насмерть засыпало снегом в овраге во время игры
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU

В Красноярском крае ребенка насмерть засыпало снегом, когда он упал в овраг. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

По информации надзорного ведомства, ребенок вместе со сверстниками гулял в Шарыповском районе. Они играли на окраине деревни Росинка, после чего мальчик пропал. Впоследствии ребенка без признаков жизни нашли в снегу. Он жил в благополучной семье, которая не состояла на профилактическом учете.

«Друзья мальчика рассказали, что играли втроем на краю оврага, снежный наст обвалился и их товарищ упал в овраг, его накрыло снегом. Ребята искали его, но не нашли, а вернувшись домой, побоялись об этом рассказывать взрослым», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее двух рабочих насмерть засыпало землей на улице Бартеневской на юго-западе Москвы. Мужчины занимались обустройством дороги возле дома №13. Прибывшие медики не смогли их реанимировать.

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