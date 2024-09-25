В Москве рабочих насмерть засыпало землей

Двух рабочих насмерть засыпало землей на юго-западе Москвы

Двух рабочих насмерть засыпало землей на улице Бартеневской на юго-западе Москвы. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала отметил, что мужчины занимались обустройством дороги возле дома №13. Прибывшие медики не смогли их реанимировать.

Других подробностей происшествия источник не привел.

До этого стало известно, что в Михайловском районе Приморского края сотрудника сельскохозяйственного предприятия насмерть засыпало зерном.

Российские следователи организовали проверку по факту случившегося. Они допустили, что на территории были нарушены требования техники безопасности и охраны труда.