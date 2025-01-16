В России высказались о территориальном вопросе при мирном соглашении с Украиной

Сенатор Карасин: территориальный вопрос с Украиной зависит от мирных предложений

Решение территориального вопроса с Украиной зависит от мирных предложений сторон, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о публикации Bloomberg, где говорится о предполагаемой готовности России согласиться на мир с сохранением контроля над 20 процентами территории Украины.

Мне кажется, что это все домыслы. Мы ориентируемся на ту позицию, которую озвучил еще в июне прошлого года наш президент Григорий Карасин российский сенатор

«Нам надо ждать реальных предложений, реальных переговоров, и тогда эта позиция будет оформлена и будет доведена до реальных участников переговоров. Все остальное — это домыслы и попытки сорвать какие-то аплодисменты слишком голодной до скандальной информации общественности. Подождем — увидим. Мы — реалисты, будем исходить из существующих реалий, подождем проведения соответствующих контактов после инаугурации господина [президента США Дональда] Трампа», — сказал сенатор.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, Россия на будущих мирных переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом потребует сохранить за собой до 20 процентов территорий Украины. Также условия Москвы включают отказ Украины от вступления в НАТО, ограничение военного потенциала украинской армии, допускаются поставки оружия Киеву союзниками, но только в случае неприменения его против России.