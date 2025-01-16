В России высказались об ударе по крупнейшему хранилищу газа Украины

Сенатор Джабаров назвал справедливым удар по крупнейшему хранилищу газа Украины

Удар России по крупнейшему хранилищу газа на территории Украины во Львовской области был справедливым, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Они тоже наносят нам удары не по кукольным театрами и не по газетным киоскам, они пытаются нарушить снабжение "Турецкого потока". У нас есть все основания ответить тем же Украине. Тем более они сейчас не транспортируют газ в Европу, поэтому если что, пострадает сама Украина от наших ударов. Я думаю, это вполне справедливо. И чем раньше мы это сделаем, тем меньше у них будет желания наносить подобные подлые удары», — сказал сенатор.

Министерство обороны России подтвердило, что российские военные поразили инфраструктуру крупнейшего Бильче-Волицко-Угерского подземного хранилища газа в городе Стрые Львовской области Украины. В ведомстве сообщили, что это стало ответом на атаку Киева американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России, а также попытку сорвать подачу газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток».

Украинские беспилотники атаковали инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края 11 января, заявило российское оборонное ведомство. В сообщении сказано, что Киев использовал девять дронов самолетного типа, которые были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО). Обломки повредили здание и оборудование газоизмерительной станции.