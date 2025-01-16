Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:10, 16 января 2025Россия

В России высказались об ударе по крупнейшему хранилищу газа Украины

Сенатор Джабаров назвал справедливым удар по крупнейшему хранилищу газа Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Удар России по крупнейшему хранилищу газа на территории Украины во Львовской области был справедливым, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Они тоже наносят нам удары не по кукольным театрами и не по газетным киоскам, они пытаются нарушить снабжение "Турецкого потока". У нас есть все основания ответить тем же Украине. Тем более они сейчас не транспортируют газ в Европу, поэтому если что, пострадает сама Украина от наших ударов. Я думаю, это вполне справедливо. И чем раньше мы это сделаем, тем меньше у них будет желания наносить подобные подлые удары», — сказал сенатор.

Министерство обороны России подтвердило, что российские военные поразили инфраструктуру крупнейшего Бильче-Волицко-Угерского подземного хранилища газа в городе Стрые Львовской области Украины. В ведомстве сообщили, что это стало ответом на атаку Киева американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России, а также попытку сорвать подачу газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток».

Украинские беспилотники атаковали инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края 11 января, заявило российское оборонное ведомство. В сообщении сказано, что Киев использовал девять дронов самолетного типа, которые были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО). Обломки повредили здание и оборудование газоизмерительной станции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности атаки беспилотников ВСУ на Воронежскую область. Большая часть БПЛА летела к нефтебазе

      Канье Уэст опубликовал архивное видео с обнаженной Памелой Андерсон

      Боевика из запрещенного «Айдара» осудили на 18 лет колонии за преступления в Донбассе

      Лукашенко порассуждал о необходимости второй АЭС в Белоруссии

      На Украине допустили возобновление отключений света

      Раскрыты последствия ночных попыток атак ВСУ на Россию

      Дочь Марка Захарова лишилась работы в «Ленкоме»

      В России высказались об ударе по крупнейшему хранилищу газа Украины

      В России участник СВО остался без денег после увольнения

      Кофейный бренд Rossiano решили использовать для пива

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше