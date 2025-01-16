В российском регионе осудили пять человек по делу о попытке сбыта наркотиков

В Новосибирске суд вынес приговор по делу о попытке сбыта свыше 36 кг наркотиков

Новосибирский районный суд вынес приговор по делу о попытке сбыта 36 килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Пять жителей Сибири признаны виновным в зависимости от роли в совершенных преступлениях по части 2 статьи 30, статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенный организованной группой, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей в крупном и особо крупном размере») УК РФ. Они получили сроки от восьми до десяти лет колонии общего и строгого режима.

По данным ведомства, в 2022 году сообщники пытались сбыть килограмм психотропных веществ и 36 килограммов наркотиков. Однако полицейские их задержали. Отмечается, что россияне частично признали вину.

Ранее стало известно, что в Москве задержали подозреваемого в торговле наркотиками иностранца с 500 граммами метадона.