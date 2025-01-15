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08:32, 15 января 2025Силовые структуры

Полиция задержала бросившего на рынке полкилограмма наркотиков иностранца

В Москве задержали бросившего коробку наркотиков на рынке иностранца
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Москве задержали подозреваемого в торговле наркотиками иностранца с полукилограммом метадона. Об этом в среду, 15 января, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

В полицию поступило сообщение о том, что возле торгового павильона на рынке лежит бесхозная коробка, обернутая полимерным материалом. Прибывшие на место силовики изучили коробку и обнаружили внутри личные вещи и два свертка с веществом белого цвета, которое оказалось наркотическим веществом — метадоном общей массой в 600 грамм.

Силовикам понадобилось около суток, чтобы установить и задержать владельца коробки, им оказался 34-летний уроженец Средней Азии, он рассказал, что купил наркотики для дальнейшего сбыта.

14 января в Москве сотрудники силовых структур задержали 36-летнего пассажира такси, который прятал наркотики в музыкальной колонке.

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