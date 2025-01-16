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16:53, 16 января 2025Россия

В российском регионе подорвалась машина с водителем

Белгородский губернатор Гладков сообщил о подорвавшемся мужчине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Белгородской области автомобиль наехал на взрывоопасный предмет, ранения получил мужчина. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате подрыва ранен мужчина. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал чиновник.

Автомобиль загорелся, однако пожарным удалось ликвидировать возгорание. На месте работают сотрудники оперативных служб, добавил глава области.

В этот же день в Белгородской области в результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мужчина. Россиянина с осколочными ранениями головы и предплечья бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу, добавил тогда Гладков.

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